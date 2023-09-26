Актриса Каштанова рассказала, как прошли ее съемки в холодном море с медузами

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Софья Каштанова, ставшая популярной после комедии "Полицейский с Рублевки", вспомнила о своих самых худших съемках в кино. В беседе с "Пятым каналом" она рассказала, что ей пришлось купаться в холодном море.

Фото: prt scr youtube.com/ CLASS - портал про знание!

Каштанова поделилась тем, что для одной из ролей ей необходимо было целоваться в холодном водоеме, наполненном медузами. Морские животные были повсюду, вспомнила она.

"Это было ужасно", — заявила Каштанова.

Но она старается мыслить позитивно и ходить моменты для радости. Так, в итоге вышел отличный фильм.

Софья Каштанова дебютировала в кино в 2005 году в сериале "Студенты". Также она играла в таких картинах, как "Полицейский с Рублевки", "Психологии", "Кухня" и "Детективное агентство Мухича".

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