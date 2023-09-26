Актриса Наталья Рудова объяснила, почему не выступает в театре

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Наталья Рудова в беседе с "Пятым каналом" призналась, что не хочет играть в театре.

Фото: prt scr youtube.com/Slow slow cow

По словам звезды сериала "Универ", ей не нравится прямой зрительный контакт с залом. Кроме того, она не любит аплодисменты.

"Я не люблю аплодисменты. Мне не нужно прямое признание публики, я люблю вещать через коробочку, где я могу делать все что угодно. Мне достаточно того, что подойдет ко мне режиссер, скажет, что это было гениально", — отметила звезда.

Артистка призналась, что последний раз была на театральной сцене еще в студенческие годы.

Напомним, что свою популярность Наталья Рудова приобрела благодаря ролям в сериалах "Татьянин день" и "Универ". В последние годы актрисы все реже снимается в кино и все чаще появляется в различных реалити-шоу, а также развивает свой личный блог в соцсетях.

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