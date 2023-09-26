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Гуф словами "мне противно" описал свои отношения с бывшей женой

1:00
Шоу-бизнес

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, заявил, что уже два месяца не следит за соцсетями своей бывшей жены, Юлии Королевой. Своим признанием он поделился в интервью Super.ru.

Гуф словами "мне противно" описал свои отношения с бывшей женой
Фото: prt scr youtube.com/Доктор Лазарев

По его словам, он на протяжении трех лет просил модель вести себя скромнее в соцсетях, но она не воспринимала его слова всерьез. Сейчас же ему "противно" смотреть ее блог.

"Не прошу ее носить хиджаб, но моя жена не должна себя так вести. Это не единственная причина (развода), но одна из основных", — заявил певец.

Долматов предположил, что его супруга заявлением о разводе хотела его "припугнуть", но не ожидала, что он согласится. Сейчас она просит отложить процедуру.

"Я понятия не имею, что у нее на уме", — поделился артист.

Ранее другая бывшая жена музыканта Айза-Лилуна Ай выложила архивное видео с Гуфом.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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