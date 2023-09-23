Певица Наташа Королева отметила свое 50-летие и пришла в студию программы "Сегодня вечером" на Первом канале. Ведущий шоу Николай Цискаридзе рассказал, что приготовил ей сюрприз и позвал близкого ей человека.
Николай предложил Наталье угадать, кто же войдет в студию — Николаев или Могилевская.
"Знаешь… Думаю, что все-таки это Марта, потому что Игорь… Он как-то игнорирует мою компанию", — улыбаясь, заметила Королева.
В итоге к Наталье действительно вышла Марта Могилевская, которая когда-то и познакомила Николаева с будущей женой.
Ранее нынешняя супруга Игоря Николаева поздравила его с годовщиной свадьбы.
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