Наташа Королева рассказала об отношениях с Игорем Николаевым

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наташа Королева отметила свое 50-летие и пришла в студию программы "Сегодня вечером" на Первом канале. Ведущий шоу Николай Цискаридзе рассказал, что приготовил ей сюрприз и позвал близкого ей человека.

Фото: prt scr youtube.com/Наташа Королева

Николай предложил Наталье угадать, кто же войдет в студию — Николаев или Могилевская.

"Знаешь… Думаю, что все-таки это Марта, потому что Игорь… Он как-то игнорирует мою компанию", — улыбаясь, заметила Королева.

В итоге к Наталье действительно вышла Марта Могилевская, которая когда-то и познакомила Николаева с будущей женой.

Ранее нынешняя супруга Игоря Николаева поздравила его с годовщиной свадьбы.

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