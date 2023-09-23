Сын известного режиссера Федора Бондарчука в настоящее время работает над документальной картиной, раскрывающей изнанку ММА. Его спросили, чувствует ли он, что смог выйти из тени известных и всенародно любимых отца и дедушки.
"Из тени дедушки еще мой отец не вышел. Поэтому про Сергея Федоровича говорить не будем. Отца, конечно же, я не перепрыгнул и перепрыгивать не собираюсь. Но то, что я могу, будучи глубоко в профессии, стоять в титрах вместе с моим отцом, для меня большая гордость. Надеюсь, что не подведу фамилию", — рассказал Бондарчук-младший "Комсомольской правде".
По его словам, у них с отцом максимально доверительные отношения не только личного характера, но и делового. Они постоянно на связи, поддерживают друг друга и дают дельные советы.
Ранее стало известно, что дом отчима Дани Милохина хотят снести.
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