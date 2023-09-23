Баскетболист Янис Тимма рассказал о своих чувствах после странного отъезда Анны Седоковой с сыном в Москву. Не так давно они отметили годовщину, но уже многое говорит о расставании пары.
Так, Анна Седокова опубликовала фото с сыном из отеля в Москве, намекнув на переезд из США. Она занимается поиском квартиры и решение бытовых вопросов, связанных с возвращением в Россию. В свою очередь Янис написал в своем блоге, что в его жизни наступила новая глава.
"Они хотят видеть мои эмоции, но я вообще не улыбаюсь. Новая глава", — написал Тимма.
Ранее мы писали о том, как изменилась фигура Анны Седоковой после отказа от алкоголя.
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