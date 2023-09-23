Муж Анны Седоковой намекнул на расставание с певицей

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Баскетболист Янис Тимма рассказал о своих чувствах после странного отъезда Анны Седоковой с сыном в Москву. Не так давно они отметили годовщину, но уже многое говорит о расставании пары.

Фото: Личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм

Так, Анна Седокова опубликовала фото с сыном из отеля в Москве, намекнув на переезд из США. Она занимается поиском квартиры и решение бытовых вопросов, связанных с возвращением в Россию. В свою очередь Янис написал в своем блоге, что в его жизни наступила новая глава.

"Они хотят видеть мои эмоции, но я вообще не улыбаюсь. Новая глава", — написал Тимма.

Ранее мы писали о том, как изменилась фигура Анны Седоковой после отказа от алкоголя.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.