Актриса Ольга Кузьмина показала клинику в Аргентине, в которой планирует рожать

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Ольга Кузьмина, прославившаяся ролью в сериале "Кухня", вместе с мужем уехала в Аргентину, где планирует рожать второго ребенка. Известно также, что супруги будут покупать там квартиру. В своем блоге звезда показала клинику, в которой планирует стать матерью

Фото: личный телеграм-канал Ольги Кузьминой

Она провела видеоэкскурсию для своих подписчиков в клинике Буэнос-Айреса и показала палату премиум класса. По ее словам, она больше напоминает уютные апартаменты.

"Веди себя так, как хочешь! Сиди, лежи или стой. Страдай, как хочешь", — написала Ольга.

Кузьмина рассказала, что "президентская палата" стоит всего на 121 тысяч в день дороже обычной.

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