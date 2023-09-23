Российская актриса Ольга Кузьмина, прославившаяся ролью в сериале "Кухня", вместе с мужем уехала в Аргентину, где планирует рожать второго ребенка. Известно также, что супруги будут покупать там квартиру. В своем блоге звезда показала клинику, в которой планирует стать матерью
Она провела видеоэкскурсию для своих подписчиков в клинике Буэнос-Айреса и показала палату премиум класса. По ее словам, она больше напоминает уютные апартаменты.
"Веди себя так, как хочешь! Сиди, лежи или стой. Страдай, как хочешь", — написала Ольга.
Кузьмина рассказала, что "президентская палата" стоит всего на 121 тысяч в день дороже обычной.
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