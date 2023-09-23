Ярослава Дегтярёва не исключила, что попробует участвовать в следующем сезоне шоу "Голос"

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Семь лет спустя после своего впечатляющего успеха в шоу "Голос. Дети" Ярослава Дегтярева вернулась, чтобы принять участие в новом сезоне проекта. Однако она столкнулась с неудачей, так как ни один член жюри не выбрал её. Юная артистка рассказала о своих переживаниях и выборе песни.

Фото: кадры из программы на Первом канале "Голос. Уже не дети"

"Мне очень нравится эта песня, я часто пою её в исполнении Пелагеи. Я даже предложила её для слепых прослушиваний, но на сцене я хотела исполнить другую композицию! В итоге для меня выбрали "Ой, то не вечер", — поделилась Ярослава.

В день съёмок Ярославу поддерживала целая команда из её родного Ростова-на-Дону, включая родственников и близких. Несмотря на неудачу, она сохраняет благодарное чувство к проекту и наставникам. Певица также не исключает возможности попробовать снова в следующем сезоне, передаёт Starhit.

"Многие хотят видеть меня на этой сцене вновь, и я очень ценю такую поддержку и любовь. Мне хочется радовать своим творчеством всех, кто болеет за меня. Поэтому, когда придёт время, я непременно поступлю так, как подскажет мне сердце", — сказала Ярослава.

Вне зависимости от исхода сезона "Голос. Уже не дети" Ярослава продолжает активно выступать и участвовать в различных проектах.

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Ярослава Дегтярёва. "Кукушка" -