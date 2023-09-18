Ярослава Дегтярева не прошла отбор в шоу "Голос. Уже не дети"

Ярослава Дегтярева не смогла успешно пройти прослушивание для участия в новом проекте Первого канала под названием "Голос. Уже не дети". Он предполагает участие бывших участников шоу "Голос. Дети". Об этом информирует портал Woman. ru.

Фото: кадры из программы на Первом канале "Голос. Уже не дети"

Ранее Дегтярева принимала участие в пятом сезоне шоу "Голос. Дети" и даже дошла до финала. Она решила попробовать свои силы в проекте "Голос. Уже не дети" и явилась на слепое прослушивание с исполнением песни "Ой, то не вечер". К сожалению, ни один из наставников не выбрал её в свою команду. Девушка призналась, что осталась разочарованной, так как надеялась пройти отбор.

"Во мне всё ещё есть та маленькая девочка, которая пела "Кукушку", — заявила после проигрыша Ярослава.

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