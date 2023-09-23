Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала подписчикам, что отправилась с подругами в Калининград. Поклонники девушки были удивлены, так как какое-то время она жила в Дубае, куда отправилась за своим возлюбленным.
Анна два месяца прожила в Москве, в доме, где живут ее мать и отчим. При этом она вспомнила о непростых временах, когда они с младшим братом Майклом часто ругались и даже дрались. На вопросы о матери и своем звездном отчиме девушка предпочитает не отвечать.
Неизвестно, вернется ли Заворотнюк в Дубай или отправится вновь к своей семье.
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