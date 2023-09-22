Певец Михаил Шуфутинский назвал COVID-19 причиной проблем с сердцем у Николаева

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Михаил Шуфутинский заявил, что его коллега Игорь Николаев попал в больницу из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Такое мнение он выразил в беседе с телеканалом "Звезда".

Фото: prt scr youtube.com/Между нами

По его словам, если артист серьезно болел, то они бы уже об этом знали. В связи с этим он уверен, что композитор скоро пойдет на поправку.

"Игорь — сильный человек, и мы за него, конечно, переживаем. Все, что можно, и все, что нужно, мы для него сделаем", — подчеркнул он.

Он также рассказал, что его адвокаты сразу дали понять родственникам Николаева, что Михаил готов оказать помощь семье Игоря Николаева. При это сама жена музыканта Юлия Проскурякова не обращалась за помощью к коллегам.

Ранее мы писали о том, что Игорь Николаев был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

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