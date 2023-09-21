Анна Богомолова не сумела затмить Марину Зудину на премьере сериала "Лада Голд"

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Никита Власов решил, что сейчас недостаточно создано фильмов и сериалов о дерзких 90-х и представил свою версию.

"Лада Голд" является смесью детектива, комедии и мелодрамы, рассказывающую историю Артура, внука криминального босса, который вернулся из Нидерландов в Россию для похорон своего деда. Его судьба переплетается с Павлом, внуком известного в Тольятти героического милиционера Огурцова. Сценарий ведёт парней в увлекательное приключение на Ладе-21043, полностью выполненной из "золота" криминального мира.

Однако за ними начинают охоту боссы трёх бандитских группировок, только что вышедшие из тюрьмы — Лысый, Буба и Гришка-певец. Создатели обещают зрителям драки, взрывы, Павла Прилучного с золотым зубом и, конечно же, любовные интриги. Всё это можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре ИВИ с 21 сентября.

На мероприятии был объявлен "криминальный дресс-код", и звёзды с удовольствием приняли это приглашение, наряжаясь в тренировочные костюмы, кожаные изделия и многочисленные золотые цепи.

Марина Зудина также присоединилась к команде "Лада Голд" и пришла на премьеру вместе с дочерью Марией. Однако на этот раз вечером её мама была ярче всех, сообщает woman.ru.

Анна Богомолова удивила восхитительным образом. Её платье искрилось в свете фотокамерных вспышек.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.