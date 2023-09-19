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Адвокат Блиновской: мошенники взломали Telegram-канал блогера

1:59
Шоу-бизнес

Telegram-канал Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей, был взломан физическими лицами, которые активно выдают себя за блогера и предлагают ей услуги по обучению за плату. По словам Натальи Сальниковой, адвоката Блиновской, злоумышленникам даже удалось имитировать голос Блиновской в аудиосообщениях.

Адвокат Блиновской: мошенники взломали Telegram-канал блогера
Фото: личный Инстаграм-аккаунт Елены Блиновской

Сальникова объяснила, что Блиновская в настоящее время не пользуется своим Telegram-каналом, поскольку ее телефон и сим-карта были изъяты в ходе расследования. Однако опытные хакеры взяли под контроль ее канал и активно используют его для продвижения различных товаров и услуг, иногда с помощью поддельных голосовых сообщений, имитирующих Блиновскую.

Адвокат подчеркнул, что ни один из Telegram-каналов, использующих имя Блиновской и предлагающих ее услуги за деньги, никак с ней не связан. Защита неоднократно выступала с заявлениями о блокировании действий злоумышленников, но эти обращения не дали никаких результатов.

Сальникова также сообщила, что одно из дел, связанных со взломом Telegram-канала Блиновской, было раскрыто, и два физических лица, Данила Докучаев и Никита Судариков, были оштрафованы на 100 000 рублей за их причастность к взлому. Хакеры продублировали SIM-карту, чтобы получить доступ к каналу Блиновской. Сама Блиновская не имела процессуального статуса в этом деле, поскольку осужденным хакерам уже был вынесен приговор.

Несмотря на проблемы, связанные со взломом ее аккаунтов в социальных сетях, защита Блиновской продолжает работать над ее делом. Она была задержана в апреле при попытке покинуть Россию, и ей предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере.

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«Королева инфобизнеса» задержана: что сказала Блиновская на допросе?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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