Дочь Вячеслава Малафеева работала официанткой и зарабатывала больше 100 тысяч

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь футболиста Вячеслава Малафеева Ксения рассказала о своем заработке в период, когда трудилась официанткой. По ее словам, она получала хорошие чаевые.

Фото: личный аккаунт Екатерины Малафеевой в Инстаграм

"Я работала в ресторане в Москве около года. Реально зарабатывала больше 100 тысяч рублей, максимально выходило 140 тысяч. Этот пример говорит про сумасшедшую целеустремленность, что можно, даже работая официанткой, иметь хорошие деньги. Я была лучшей в этом заведении, качественно выполняла свою работу", — рассказала девушка в своем блоге.

В 2023 году она отправилась жить в Дубай. Она отметила, что практически перестала общаться со своей семьей, так как отца и мачеху не удовлетворял ее блог — они были против откровенного контента. Спустя время им удалось прийти к компромиссу.

Дочь Ксения и сын Максим появились на свет в первом браке футболиста с Мариной Безбородовой. В 2012 году он женился на Екатерине Комяковой, которая родила ему сына Алекса. В 2014 году бизнесвумен официально усыновила его старших наследников, но в 2023 году супруги сообщили о разводе.

Ранее Екатерина Малафеева показала в своих соцсетях, какую прощальную вечеринку они организовали в честь расставания.

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