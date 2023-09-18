Дочь футболиста Вячеслава Малафеева Ксения рассказала о своем заработке в период, когда трудилась официанткой. По ее словам, она получала хорошие чаевые.
"Я работала в ресторане в Москве около года. Реально зарабатывала больше 100 тысяч рублей, максимально выходило 140 тысяч. Этот пример говорит про сумасшедшую целеустремленность, что можно, даже работая официанткой, иметь хорошие деньги. Я была лучшей в этом заведении, качественно выполняла свою работу", — рассказала девушка в своем блоге.
В 2023 году она отправилась жить в Дубай. Она отметила, что практически перестала общаться со своей семьей, так как отца и мачеху не удовлетворял ее блог — они были против откровенного контента. Спустя время им удалось прийти к компромиссу.
Дочь Ксения и сын Максим появились на свет в первом браке футболиста с Мариной Безбородовой. В 2012 году он женился на Екатерине Комяковой, которая родила ему сына Алекса. В 2014 году бизнесвумен официально усыновила его старших наследников, но в 2023 году супруги сообщили о разводе.
Ранее Екатерина Малафеева показала в своих соцсетях, какую прощальную вечеринку они организовали в честь расставания.
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