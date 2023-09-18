Певица Адель заговорила о свадьбе с баскетбольным агентом

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Адель проговорилась о возможной свадьбе со своим избранником. Об этом пишет TMZ. Во время концерта в Лаг-Вегасе она общалась с гостями своего шоу и услышала от одного из поклонников предложение руки и сердца.

Фото: prt scr youtube.com/Vogue Russia

По ее словам, она уже замужем, муж присутствует в зале и явно не одобрит такого. Она не стала говорить, о ком идет речь, однако уже два года она состоит в отношениях с баскетбольным агентом Ричем Полом.

В прошлом году уже появлялись слухи о возможном замужестве артистки, так как журналисты разглядели в ее доме книгу с фамилией мужа во множественном числе – The Pauls («Полы»).

Ранее стало известно, что актер Александр Петров женился на незнакомке, которую встретил на улице.

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