Актриса Спиркина озвучила неожиданную версию смерти Гришечкина: резкое похудение

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Подруга внезапно умершего заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина актриса Ольга Спиркина рассказала о последнем общении с ним и высказала возможную причину его болезней.

Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

Несколько лет назад Гришечкин сильно изменился. Всегда пышный актёр неожиданно резко скинул вес, отметила его коллега в беседе с "МК".

Она даже предположила, что у него рак, и задала ему этот вопрос на съёмках одной из телепрограмм.

Вячеслав отмахнулся, заявив, что у него всё в порядке. Похудение он объяснил диетой, которую ему дали. И добавил, что "взялся за себя", стал заниматься спортом и следить за рационом.

Однако, по мнению актрисы, хотя он и сильно похудел, выглядеть стал не очень здоровым.

"Мне кажется, что вот это резкое похудение и спровоцировало последние болезни, которые привели к такому трагическому исходу", — предположила Спиркина.

По её словам, они виделись в последние месяцы редко, а общались в основном в соцсетях. Новость о смерти звезды сериала "Солдаты" актрису шокировала, поскольку он на здоровье не жаловался и не думал умирать.

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