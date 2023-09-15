Хью Джекман развелся с женой после продолжительного брака

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс сделали официальное заявление о завершении своего почти 30-летнего брака.

Фото: Openverse

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс всегда служили примером крепких отношений в Голливуде. Сегодня пара официально объявила о разводе.

Причины этого неожиданного разрыва пара не желает обсуждать. Однако ясно, что они расстались на мирной ноте.

У пары есть 23-летний сын Оскар и 18-летняя дочь Ава, которых они приютили.

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Хью Джекман и Деборра Ли Фернесс. Фундамент прочных семейных уз