Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс сделали официальное заявление о завершении своего почти 30-летнего брака.
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс всегда служили примером крепких отношений в Голливуде. Сегодня пара официально объявила о разводе.
Причины этого неожиданного разрыва пара не желает обсуждать. Однако ясно, что они расстались на мирной ноте.
У пары есть 23-летний сын Оскар и 18-летняя дочь Ава, которых они приютили.
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