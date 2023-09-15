Актриса Кристина Асмус рассказала о предательстве близких людей

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Кристина Асмус поделилась личной историей с поклонниками в соцсетях. По словам артистки, случайный человек помог ей справиться с душевными переживаниями.

Фото: prt scr youtube.com/ОК на связи!

Асмус в блоге рассказала, что во время съемок в Ивановской области она встретила 83-летнюю женщину. Актриса призналась, что один день проведенный с этой женщиной, помог ей справиться с переживаниями из-за предательства близких людей.

"После предательства нескольких близких людей летом я зарывалась в боль и теряла себя. Она спасла меня, встреча стала целебной", — поделилась откровением Асмус.

По словам Кристины, она вместе с женщиной пила чай, собирала овощи с грядки много смеялась. К слову, артистка так и не сообщила, кто из близких предал ее.

Ранее Кристина Асмус рассказала, что сильно похудела после болезни.

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