Певец Алексей Воробьев не чувствует боли с левой стороны тела из-за инсульта

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Алексей Воробьев рассказал, что смог больше трех месяцев проходить с осколком в руке, не чувствуя боли, из-за последствий перенесенного инсульта. Его слова приводит "Московский комсомолец".

Фото: prt scr youtube.com/RU TV

По его словам, он не чувствует левую сторону тела, и даже если она болит, так как в 2013 году перенес обширный инсульт. Он считает, что последствия болезни останутся с ним навсегда.

"Просто я адаптировался", — объяснил он.

При этом артист отметил, что чувствует себя здоровым.

В августе Воробьев был госпитализирован с осколком стекла в левой руке. У него дома картина упала на стакан с водой, задев артиста. По его словам, часть стекла задавала нерв и подрезала сухожилие.

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