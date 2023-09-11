Певец Алексей Воробьев перенес операцию по удалению стекла из руки

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Алексей Воробьев перенес операцию на руке — ему извлекли стекло. Информацией о прошедшем хирургическом вмешательстве он опубликовал в своем личном блоге.

Фото: prt scr youtube.com/RU TV

Артист проходил со стеклом в руке больше месяца. Попало оно туда случайно — дома картина упала на посуду, осколок которой прилетел в руку Воробьеву.

В своих соцсетях он написал, что врачи боятся из-за его истории болезни, так как у него уже был инсульт.

"А меня будут вырубать, чтобы разрезать кожу на руке и достать осколки", — признался артист.

Алексей Воробьев перенес обширный инсульт почти десять лет назад. По его словам, это кардинально изменило его жизнь — он отказался от деятельности певца и попробовал себя в качестве режиссера.

Ранее стало известно о состоянии актера Алексея Янина, который восемь лет назад перенес инсульт. Госпитализировали его с припадком эпилепсии.

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