Певец Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки

0:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Семья музыканта Стаса Пьехи переживает семейную трагедию. Не стало бабушки артиста Валентины. Об этом он сам рассказал в своем блоге.

Фото: prt scr youtube.com/Яна Чурикова

Стас Пьеха разместил фотографию с бабушкой и признался, что "ее будет не хватать".

Валентина — родственница Стаса Пьехи по отцовской линии. Причины и обстоятельства смерти женщины не раскрываются.

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