Семья музыканта Стаса Пьехи переживает семейную трагедию. Не стало бабушки артиста Валентины. Об этом он сам рассказал в своем блоге.
Стас Пьеха разместил фотографию с бабушкой и признался, что "ее будет не хватать".
Валентина — родственница Стаса Пьехи по отцовской линии. Причины и обстоятельства смерти женщины не раскрываются.
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