Певец Сергей Лазарев провёл последнее выступление на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, где он сыграл главного героя в спектакле "Женитьба Фигаро". Об этом информирует издание 7days.ru.
Заметно, что 40-летний артист предупредил своих поклонников об уходе из театральной постановки ещё в августе. Сам спектакль, в котором Лазарев принимал участие, продолжался десять лет. По всей видимости, последнее выступление останется в памяти певца надолго.
"Уверен, чтобы начать что-то новое, нужно, чтобы старое завершилось", — говорил тогда певец.
Также стоит отметить, что коллеги по цеху решили разыграть Лазарева и устроили для него так называемую "зелёнку". Тем не менее опытный артист не поддался на провокации и не реагировал на этот розыгрыш.
"Вот и всё… Официально! Теперь это уже история!" — поделился артист за кулисами.
Известно, что спектакль останется в репертуаре театра, но кто заменит Лазарева, пока неизвестно.
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