Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марочко: Киев переводит к Артёмовску военных, обученные инструкторами НАТО
Израиль нанес ракетные удары по позициям сирийской армии
Слуцкий: "блинкены" и "байдены" должны посадить Зеленского за стол переговоров
Бывшей госслужащей, использующей поддельный диплом, назначен приговор
В Рязанской области мужчина умер после флюорографии
Российские рестораны готовятся поднять цены на 20% осенью
Минобороны: пять морских катеров ВСУ пытались атаковать патрульный корабль "Сергей Котов" в акватории Чёрного моря
Из-за обнаружения обломков БПЛА дипломата РФ вызвали в МИД Румынии
Врачи поставили диагноз прыгавшей на машины босиком стюардессе "Аэрофлота"

Певец Сергей Лазарев эмоционально попрощался со зрителями в театре

1:08
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев провёл последнее выступление на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, где он сыграл главного героя в спектакле "Женитьба Фигаро". Об этом информирует издание 7days.ru.

Певец Сергей Лазарев эмоционально попрощался со зрителями в театре
Фото: лазарев

Заметно, что 40-летний артист предупредил своих поклонников об уходе из театральной постановки ещё в августе. Сам спектакль, в котором Лазарев принимал участие, продолжался десять лет. По всей видимости, последнее выступление останется в памяти певца надолго.

"Уверен, чтобы начать что-то новое, нужно, чтобы старое завершилось", — говорил тогда певец.

Также стоит отметить, что коллеги по цеху решили разыграть Лазарева и устроили для него так называемую "зелёнку". Тем не менее опытный артист не поддался на провокации и не реагировал на этот розыгрыш.

"Вот и всё… Официально! Теперь это уже история!" — поделился артист за кулисами.

Известно, что спектакль останется в репертуаре театра, но кто заменит Лазарева, пока неизвестно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Индонезии спасли орангутанга из секс-рабства

Обезьяна попала в секс-рабство в Индонезии, её удалось спасти благодаря помощи полиции и военных.

В Индонезии спасли самку орангутанга, которую превратили в секс-рабыню
Ракетный удар по Севастополю ознаменовал начало нового этапа СВО
Кремль на перепутье: надо ли отвечать за ракетный удар по Севастополю
ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю
Зеленский готов официально объявить войну России
Русская народная песня не вписывается в голый биеннале Сергей Лебедев ВЭФ: на итоги международных форумов нужно посмотреть трезво Андрей Николаев Мишель Обама — серьёзный претендент на пост президента США Александр Артамонов
Уязвимое место есть у всех: как россиян заставляют совершать теракты
У семилетней школьницы из США диагностировали деменцию — Daily Mail
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
Последние материалы
Марочко: Киев переводит к Артёмовску военных, обученные инструкторами НАТО
Израиль нанес ракетные удары по позициям сирийской армии
Слуцкий: "блинкены" и "байдены" должны посадить Зеленского за стол переговоров
Бывшей госслужащей, использующей поддельный диплом, назначен приговор
В Рязанской области мужчина умер после флюорографии
Российские рестораны готовятся поднять цены на 20% осенью
Минобороны: пять морских катеров ВСУ пытались атаковать патрульный корабль "Сергей Котов" в акватории Чёрного моря
Из-за обнаружения обломков БПЛА дипломата РФ вызвали в МИД Румынии
Врачи поставили диагноз прыгавшей на машины босиком стюардессе "Аэрофлота"
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ выдохнутся к октябрю, а Россия будет продолжать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников