Рита Дакота показала результат неудачной бьюти-процедуры

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Super.ru пишет, что певица Рита Дакота и ее супруг Федор Белогай иронично отнеслись к неудачному эксперименту Риты. Перед тем как отправиться в музыкальный тур, Дакота решилась на бьюти-процедуру, которая помогла бы ей тратить меньше времени на макияж — певица прибегла к наращиванию искусственных ресниц.

По итогу произошел провал `— к счастью, не трагичный, а забавный и для самой Риты, и для ее поклонников.

Фото: Личный аккаунт Риты Дакоты в Instagram

«Кажется, это капец... Я как кукла», — посмеялась она.

Не удержался от шутки и муж Дакоты Федор Белогай, вспомнив известную песню группы Братьев Грим.

"Хлопай и взлетай до Екб.", пошутил Федор.





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