Софи Тернер появилась на публике впервые после разрыва с Джонасом

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Британская актриса Софи Тернер впервые появилась на публике после объявления о разводе с музыкантом Джо Джонасом. Об этом сообщает Gazeta.ru.

Фото: Wikipedia

Сейчас актриса находится в Испании и активно участвует в съемках нового фильма. Она снимается в британском сериале "Джоан", где исполняет роль Джоан Ханнингтон, известной воровки драгоценностей, действие которой происходит в Великобритании в 1980-е годы.

Фотографы поймали актрису, когда она вышла на перерыве между съемками и заметили, что она курила.

3 сентября стало известно о разводе между Тернер и Джонасом. Несколько дней спустя анонимный источник, близкий к паре, заявил, что Джо Джонас подал на развод из-за "постоянных вечеринок" Софи Тернер.

Также в прессе появились слухи о том, что актриса страдала послеродовой депрессией, и ее муж настаивал на том, чтобы она выходила в свет.

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