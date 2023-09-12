Британская актриса Софи Тернер впервые появилась на публике после объявления о разводе с музыкантом Джо Джонасом. Об этом сообщает Gazeta.ru.
Сейчас актриса находится в Испании и активно участвует в съемках нового фильма. Она снимается в британском сериале "Джоан", где исполняет роль Джоан Ханнингтон, известной воровки драгоценностей, действие которой происходит в Великобритании в 1980-е годы.
Фотографы поймали актрису, когда она вышла на перерыве между съемками и заметили, что она курила.
3 сентября стало известно о разводе между Тернер и Джонасом. Несколько дней спустя анонимный источник, близкий к паре, заявил, что Джо Джонас подал на развод из-за "постоянных вечеринок" Софи Тернер.
Также в прессе появились слухи о том, что актриса страдала послеродовой депрессией, и ее муж настаивал на том, чтобы она выходила в свет.
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