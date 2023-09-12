Певец SHAMAN не выходит на связь после инцидента с обмороком поклонницы на концерте в Санкт-Петербурге

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SHAMAN не выходит на связь после произошедшего инцидента с обмороком одной из его поклонниц на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал Муз-ТВ.

Фото: Wikipedia

Во время выступления певца одной из его фанаток стало плохо, и она потеряла сознание. Девушку быстро эвакуировали за кулисы и предоставили всю необходимую помощь. В тот же день после инцидента SHAMAN рассказал в социальных сетях, что её состояние стабилизировалось.

На следующий день после концерта певец опубликовал голосовое сообщение, в котором поблагодарил своих поклонников. Тем не менее с того момента прошло более суток, и артист больше не выходил на связь.

Пока неизвестна причина исчезновения певца, но считается, что он, возможно, просто решил взять небольшой отпуск после крупного концерта.

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SHAMAN — СЕРДЦЕ ПЛАЧЕТ И БОЛИТ