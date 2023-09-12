SHAMAN не выходит на связь после произошедшего инцидента с обмороком одной из его поклонниц на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал Муз-ТВ.
Во время выступления певца одной из его фанаток стало плохо, и она потеряла сознание. Девушку быстро эвакуировали за кулисы и предоставили всю необходимую помощь. В тот же день после инцидента SHAMAN рассказал в социальных сетях, что её состояние стабилизировалось.
На следующий день после концерта певец опубликовал голосовое сообщение, в котором поблагодарил своих поклонников. Тем не менее с того момента прошло более суток, и артист больше не выходил на связь.
Пока неизвестна причина исчезновения певца, но считается, что он, возможно, просто решил взять небольшой отпуск после крупного концерта.
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