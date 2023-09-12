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Ольга Бузова примет участие в шоу "Иван Васильевич меняет всё"

Шоу-бизнес

Ольга Бузова опубликовала фотографию со съёмочной площадки нового новогоднего шоу на канале ТНТ под названием "Иван Васильевич меняет всё". Это шоу будет ремейком легендарной советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию".

Ольга Бузова примет участие в шоу "Иван Васильевич меняет всё"
Фото: Официальный аккаунт Ольги Бузовой в Telegram

Вероятно, персонаж, которого играет Бузова, будет Ульяной Андреевной Буншей. В оригинальном фильме эту роль исполнила Наталья Крачковская.

"Снимаюсь в лучшей роли для новогоднего фильма на ТНТ", — написала Бузова в своем telegram-канале.

Она опубликовала фото, на котором артистке накладывают грим.

Бузова является постоянным участником проектов на канале ТНТ. В прошлом году она снималась в фильме "Самоирония судьбы".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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