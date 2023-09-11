Звезда фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" Валентин Смирнитский рассказал, что в жизни у него был непростой период, следствием которого стала тяга к алкоголю. Он не смог справиться с обрушившейся на него славой.
"У меня срывало якоря, будь здоров. Это выливалось и в алкоголь, многое было. Я это всё это проходил", — сообщил актер.
По его словам, избавиться от пагубной привычки ему помогла супруга Лидия. Она сумела найти к нему правильный подход, проявив терпение.
"Остановился благодаря не столько силе воле, которой я похвастаться не могу, а той же Лиде. Даже не знаю, это доброта и строгость", — рассказал артист в программе "Когда все дома".
Ранее о расставании с супругой после 16 лет брака сообщил Тимур Родригез.
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