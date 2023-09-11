Певица Лариса Долина отметила 68-й день рождения в кругу друзей

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Лариса Долина вчера отметила свой 68-й день рождения. Сама артистка признается, что чувствует себя на 45 лет. Поздравить исполнительницу собрались ее самые близкие друзья.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

"Bот из всего шоу-бизнеса я больше всего знаком с Ларисой Александровной. Я был 14-летним пацаном, когда вся Варна была увешана афишами "Поет Лариса Долина". В Болгарии всегда ценили ее голос", — обратился к виновнице торжества Филипп Киркоров.

Гости Долиной собрались в московском ресторане, за праздничным столом, как пишет издание Woman.ru, помимо поп-короля были актер Алексей Чумаков, Игорь Бутман с женой, актриса Валерия Астапова и многие другие.

Собравшиеся на празднике много пели и танцевали. Исполнить песню дуэтом с именинницей удалось почти каждому. В конце вечера вынесли торт с десятью свечками.

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