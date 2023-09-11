Блогер Манукян напомнил о провальном выступлении Пугачевой на Евровидении

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и общественный деятель Вадим Манукян вспомнил, как провалилась на музыкальном конкурсе Евровидение певица Алла Пугачева. Артистка представляла Россию в 1997 году с песней "Примадонна".

Фото: Openverse

"Пугачёва представляла страну на Евровидении, и это было одно из худших выступлений России за всю историю. Она всегда тяготела к англоязычной публике, выпускала англоязычные альбомы ещё во времена СССР. Когда появлялись первые возможности засветиться на европейских площадках, она там сразу была", — сказал Манукян в беседе с порталом "Абзац".

Он также выразил мнение о том, что ее поведение сейчас не поможет ей стать своей на Западе. При этом и на Родине она уже никому не нужна.

Певица Алла Пугачева стала 15-й на музыкальном конкурсе "Евровидение-1997" в Дублине. Музыкальные критики оценили ее песню словами "тяжеловесная".

Сама Примадонна после провала заявила, что ехала не за победой. Она сравнила себя с Хулио Иглесиасом, которому тоже не удалось стать первым.

Ранее боец ММА Владимир Минеев заявил, что Алле Пугачевой и ее мужу лучше не возвращаться в Россию.

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