Телеведущая Регина Тодоренко была вынуждена расстаться с Топаловым на полмесяца

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинская телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что оставила мужа Влада Топалова с детьми на полмесяца. Сама она отправилась в командировку, о чем сообщила в соцсетях.

Фото: личный аккаунт Регины Тодоренко в Инстаграм

По ее словам, поездка займет две недели. Супруг, певец Влад Топалов проводил ее на вокзал, где они крепко обнялись. Она призналась, что с каждым годом ей все сложнее уезжать из дома надолго.

"Расстались! На целых 2 недели. Эти разлуки с возрастом мне даются очень нелегко", — призналась она в личном блоге.

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