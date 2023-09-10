Актер Андрей Шаронов скончался на 73-м году жизни

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Советский и российский актер Андрей Шаронов, известный работами в кинокартинах "Эмма", "Русская симфония", "Жить сначала" и "Такая работа", скончался 9 сентября. Ему было 72 года.

Фото: ВКонтакте

Впервые Шаронов появился на экране в 1981 году, он сыграл в картине "Это было за Нарвской заставой". Партнерами по фильму выступили Александр Демьяненко, Елена Соловей и Леонид Серебренников.

Андрей Шаронов родился 2 июля в 1951 году. В 1972-м году он окончил ЛГИТМиК. Работал преподавателем в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств. Также служил в Театре драмы и комедии на Литейном.

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