Актриса Ирина Горбачева боялась в детстве остаться без пенсии

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Ирина Горбачева в свежем выпуске YouTube-проекта "Нетология" призналась, что боялась остаться на улице и стать бомжом.

Фото: prt scr youtube.com/Нетология

"В детстве я вообще думала, что буду бомжом. И реально готовила себя к худшему, у меня было понятие "пенсия". То есть все основное, о чем я должна думать, это не профессия и работа, а пенсия. Потому что если у меня не будет пенсии, я буду на помойке", — поделилась она.

Сама Ирина с детства занималась творческими направлениями — развивала вокальные данные, училась играть на различных музыкальных инструментах и танцевала. Она планировала стать инструктором по фитнесу или танцовщицей, но судьба дала ей шанс и она поступила в театральный.

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