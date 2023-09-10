Актер Александр Носик назвал новорожденную дочь Валерией

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Александр Носик недавно поделился радостной новостью с поклонниками — в 51 год он впервые стал отцом. В передаче "Ты не поверишь!" стало известно имя, которое супруги дали новорожденной дочери.

Фото: prt scr youtube.com/ WeiT Media

В эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ появился дядя Александра Носика, который раскрыл журналистам имя девочки. По всей видимости, актер назвал дочку в честь отца Валерия Носика, знакомого россиянам по фильму "Большая перемена".

Событие действительно очень приятное. Все нормально, назвали Валерия", — признался родственник актера.

Стоит отметить, что актер скрывает личность женщины, которая подарила ему ребенка. Известно лишь то, что ее зовут Илона и она младше него на 20 лет. Первой супругой звезды сериала "Возвращение Мухтара" была юрист Ольга фон Зингер.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.