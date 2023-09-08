Амиран Сардаров о встрече с Ди Каприо: "Постоянно сидит в телефоне и ищет русских моделей"

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

StarHit пишет, что по словам блогера Амирана Сардарова, который некоторое время прожил в Штатах и посещал звездные вечеринки, актер Леонардо Ди Каприо постоянно занимается поиском девушек. Обладатель "Оскара" не отрывается от этого процесса даже во время еды.

Фото: Личный аккаунт Амирана Сардарова в Instagram

Садраров описывает актера так:

"Он всегда ходит в кепке, курит и сидит в телефоне, ища русских моделей", — рассказывал блогер в You-Tube шоу Никиты Ефремова Ne shopping.

Амиран впервые его не узнал, когда его друг-американец пригласил его в бар, открытый поваром ДиКаприо. Лео приходил туда отдыхать вместе с актером Тоби Магуайром. Лео сидел за соседним столом и Амиран описывает его как пухлого неоппрятного мужчину. Было даже непонятно, что это ДиКаприо.

Напомним, что в настоящее время ДиКаприо встречается с итальянской моделью Витторией Черетти. Пару видели во время совместного путешествия по Санта-Барбаре. Затем они отправились веселиться на вечеринках Ибицы, где их засняли целующимися.

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