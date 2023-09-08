За Галкиным* во время гастролей присматривает Лайма Вайкуле

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* дал первое интервью латвийскому телевидению в первый раз после отъезда из России.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В ходе разговора Галкин* признался, что пока у него идут концерты, он почти постоянно находится в гостях у Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Корреспондент встретился с Галкиным* в особняке Вайкуле, которая тоже активно участвовала в разговоре. Третьим гостем беседы стал предприниматель Юлий Круминьш.

Галкин* сообщил, что практически не выходит от Вайкуле. По его словам, можно даже сказать, что он практически живёт здесь у латвийской певицы.

Шоумен добавил, что это "придумала" его супруга Алла Пугачёва, чтобы он был в Юрмале "под присмотром".

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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