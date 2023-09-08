Шоумен Максим Галкин* дал первое интервью латвийскому телевидению в первый раз после отъезда из России.
В ходе разговора Галкин* признался, что пока у него идут концерты, он почти постоянно находится в гостях у Лаймы Вайкуле в Юрмале.
Корреспондент встретился с Галкиным* в особняке Вайкуле, которая тоже активно участвовала в разговоре. Третьим гостем беседы стал предприниматель Юлий Круминьш.
Галкин* сообщил, что практически не выходит от Вайкуле. По его словам, можно даже сказать, что он практически живёт здесь у латвийской певицы.
Шоумен добавил, что это "придумала" его супруга Алла Пугачёва, чтобы он был в Юрмале "под присмотром".
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал-майор ФСБ рассказал, как российский пилот Кузьминов, угнавший вертолёт на Украину, мог наладить контакт с противником и какова его дальнейшая судьба