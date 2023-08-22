Ахмедова рассказала, что Галкину* и Пугачёвой уже нет прощения, а раскаяние Билыка можно принять

1:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Член Совета по правам человека при президенте РФ, писательница Марина Ахмедова объяснила степень вины Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой и приняла деятельное раскаяние солиста группы "Звери", который спел перед бойцами СВО.

Фото: Фото из ВК-аккаунта Романа Билыка https://vk.com/rz

Ахмедова отметила, что решение прощать или не прощать российских звёзд зависит от тяжести их проступков.

"Пугачева с Галкиным* наделали такого, что не переваришь, даже если Галкин запишется в добровольцы и пойдет на фронт. Осадок остался, окаменел и уже никуда из души не сдвинется", — написала общественный деятель в своём Telegram-канале.

Единичный акт против СВО она готова принять за "метания души" растерявшихся людей. К таким она отнесла фронтмена группы "Звери" Романа Билыка.

"Поехать на фронт под дроны и бомбы — это поступок", — похвалила музыканта писательница.

В отличие от солиста группы "Звери", по мнению Ахмедовой, Пугачёва и Галкин уже закостенели в своём грехе, поэтому им нет прощения.

На пост отреагировала Ксения Собчак.

"Женщина без каких-либо вменяемых заслуг судит Пугачёву и Галкина и снисходительно разрешает понять и простить Билыка", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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