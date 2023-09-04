Российский актёр Иван Охлобыстин раскритиковал артистов, покинувших страну из-за спецоперации на Украине.
Он признался, что не общается со знаменитостями, которые уехали из РФ. Как пояснил актёр, общих тем для разговоров у них не осталось.
"Их позиция глупая, я считаю, странная и нечестная", — подчеркнул Охлобыстин в беседе с ТАСС.
При этом он добавил, что вводить запреты на творчество покинувших РФ артистов не следует. По его словам, их работы представляют собой общую культуру России.
Ранее Охлобыстин заявил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, вошедшие в состав РФ, имеют огромное значение для государства, поскольку на этих землях формируется новая история. Он назвал данные регионы "центром развития" страны.
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