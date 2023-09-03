Певица Лайма Вайкуле в начале карьере зарабатывала стриптизом и оказанием интима

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеканал НТВ опубликовал очередной выпуск программы "Новые русские сенсации", который был посвящен певице Лайме Вайкуле. Оказалось, что свою карьеру латвийская артистка начинала в злачных заведениях.

Фото: Instagram Лаймы Вайкуле

Как сообщают журналисты, певица начинала в 80-х годах свое продвижение на эстраду с выступлений в латышском варьете "Юрас Перле". Артистка вместе с другими девушками выступала в ресторане "Морская жемчужина", в котором они демонстрировали свою раскрепощенность.

"Выглядело это так: выбегали голые девочки, которые поворачивались к публике задом, показывали голые попы, в которых просто ниточка была. Публика просто валялась в шоке. Вот там была Лайма Вайкуле. Я помню ее цену, потому что человек, с которым я ездила, это был известный актер, это был певец, это была очень одиозная личность на тот момент. Так вот он ее себе заказал", — заявляет Елена Мазур.

Заслуженные артист РФ Александр Левшин также рассказал, что помимо стриптиза, девушки оказывали и другие интимные услуги.

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