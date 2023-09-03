Мать Алексея Янина едет к сыну в больницу после раскрывшего обмана о его смерти

Мать Алексея Янина, о смерти которого "по ошибке" сообщили вчера, рассказала, что ее сын находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

Фото: prt scr youtube.com/Человеческие истории

"Алексей чувствует себя очень плохо. Он очень тяжелый. Состояние крайней тяжести. Даша его вчера видела. Я сейчас к нему еду", — рассказала KP. RU Ольга Янина.

Уже вечером выяснилось, что над семьей актера зло пошутили, заявив, что Янин умер. Как такое могло произойти, они сами до сих пор не понимают. Однако против злоумышленников уже заведено уголовное дело.

"Как такое могло случиться? Мы не знаем. Сейчас этим занимаются правоохранительные органы", — сообщила KP.RU Ольга Андреевна.

Более подробно о произошедшем можно прочитать в нашей статье.

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