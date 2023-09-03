Иосиф Пригожин заявил, что не мог терпеть Валерию и включал радио

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин и Валерия уже больше 20 лет живут вместе. Они встретились и начали совместную работу, которая позже переросла в глубокие чувства и семейное счастье. Пара стала гостями программы "Кстати", где рассказала увлекательную историю своего знакомства.

Фото: prt scr youtube.com/Макарена

По словам Валерии, после тяжёлого брака с Шульгиным она решила, что больше не хочет иметь дело со "шоу-бизнесом". Однако в какой-то момент её адвокат сообщил ей, что Пригожин хотел бы познакомиться с ней. После первой встречи с продюсером Валерия почувствовала, что она знает его всю свою жизнь.

"Когда я слышал Валерию, я переключал радио, не мог терпеть её", — заявил Пригожин, перебив жену.

Но, несмотря на шутки, продюсер влюбился в Валерию с первого взгляда, и она тоже почувствовала это. Пригожин усердно ухаживал за певицей, дарил ей подарки, приглашал в гости и, самое главное, нашёл общий язык с её детьми. Через всего четыре месяца он сделал ей предложение.

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