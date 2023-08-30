Онлайн-сервис VK Видео опубликовал пресс-релиз второго сезона юмористического шоу "Кстати". Одним из гостей проекта станет российский продюсер Иосиф Пригожин, который недавно ушел с НТВ.
Юмористическое шоу "Кстати" появилось на сервисе VK Видео после того, как с Первого канала исчез "Вечерний Ургант". Формат передачи предполагает, что именитые гости приходят в студию и общаются с ведущими на различные темы. Отличительной чертой проекта является отсутствие цензуры.
"Во втором сезоне ведущие встретятся с Иосифом Пригожиным и Валерией, Тимуром Хайдаровым, Сергеем Буруновым, Юрием Стояновым, THE DAWLESS, Кассетой, Анет Сай, SQWOZ BAB и другими артистами", — говорится в пресс-релизе, который цитируют "РИА Новости".
Известно, что ведущими шоу в новом сезоне останутся комики Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов и Денис Дорохов. О точной дате выхода второго сезона не сообщается.
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