Продюсер Иосиф Пригожин и хирург Хайдаров появятся в новом сезоне шоу "Кстати"

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Онлайн-сервис VK Видео опубликовал пресс-релиз второго сезона юмористического шоу "Кстати". Одним из гостей проекта станет российский продюсер Иосиф Пригожин, который недавно ушел с НТВ.

Фото: prt scr youtube.com/Макарена

Юмористическое шоу "Кстати" появилось на сервисе VK Видео после того, как с Первого канала исчез "Вечерний Ургант". Формат передачи предполагает, что именитые гости приходят в студию и общаются с ведущими на различные темы. Отличительной чертой проекта является отсутствие цензуры.

"Во втором сезоне ведущие встретятся с Иосифом Пригожиным и Валерией, Тимуром Хайдаровым, Сергеем Буруновым, Юрием Стояновым, THE DAWLESS, Кассетой, Анет Сай, SQWOZ BAB и другими артистами", — говорится в пресс-релизе, который цитируют "РИА Новости".

Известно, что ведущими шоу в новом сезоне останутся комики Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов и Денис Дорохов. О точной дате выхода второго сезона не сообщается.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.