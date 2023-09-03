Музыкальный критик Бабичев объяснил мемами популярность песни "3 сентября"

Музыкальный критик Евгений Бабичев уверен, что песня "Третье сентября" в исполнении Михаила Шуфутинского стала популярной благодаря мемам.

Фото: prt scr youtube.com/Comedy Club

Он отметил, что ничего уникального в произведении нет, наоборот, песня похожа на миллион других, посвящённых любви.

"Просто красивая лирическая композиция, таких можно насчитать достаточно много. Но благодаря интернету, благодаря тому, что в тексте есть конкретная дата, это ушло в народ", — пояснил Бабичев в беседе с NEWS. RU.

Также он напомнил, что песня стала популярной не сразу, на концертах на нее никто не реагировал. Но как только появились мемы, то композиция стала визитной карточкой артиста.

"Думаю, что изначально Шуфутинский был насторожен из-за свалившейся популярности на него и на песню, но, когда это стало трендом, традицией, он стал извлекать из этого плюсы, получать приглашения", — резюмировал Бабичев.

Ранее шансонье Михаил Шуфутинский назвал трек "Третье сентября" главным в своей карьере.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.