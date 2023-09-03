Певица Рита Дакота высказалась по поводу поцелуя новоиспеченного супруга с подругой

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артистка с юмором отнеслась к разлетевшемуся по Сети фотоснимку.

Фото: личный аккаунт Риты Дакоты в Инстаграм

Певица Рита Дакота недавно сыграла свадьбу на Бали с клипмейкером Федором Белогаем. После торжества по Сети разлетелся неоднозначный снимок, который поверг поклонников в шок. Подруга пары подошла поздравить новобрачных и слилась в поцелуе с мужем артистки.

Реакция Дакоты также показалась подписчикам странной. Они посчитали, что ее просто водят за нос.

"Можно увидеть, что это щека моей лучшей подруги. Но, даже если бы Федя поцеловал ее в губы, — все в дом, все в дом", — написала исполнительница.

В комментариях пользователи Сети написали, что им жаль Риту, а также попытались открыть ей глаза.

"Даже жаль ее становится. Мне кажется, она вообще не понимает, что происходит, что ее откровенно используют"; "Я, конечно, знала, что они долго не продержатся, но не настолько же", — написали хейтеры.

Певица Рита Дакота и блогер Федор Белогай официально зарегистрировали свой брак еще 24 мая 2023 года. При этом торжественную часть они решили устроить только в конце лета. Недавно в Сети появилось видео, в котором новоиспеченный супруг заплакал, увидев невесту в платье.

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