Блогер Федор Белогай заплакал на собственной свадьбе с Ритой Дакотой

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Рита Дакота и блогер Федор Белогай официально зарегистрировали свой брак еще 24 мая 2023 года. При этом торжественную часть они решили устроить только в конце лета. Сейчас возлюбленные делятся счастливыми моментами с подписчиками в социальных сетях.

Фото: личный аккаунт Риты Дакоты в Инстаграм

Певица опубликовала трогательный ролик, в котором ее супруг прослезился, увидев Дакоту в свадебном платье. Федор признался, что не ожидал от себя такой реакции.

"Никогда не думал, что я из тех мужчин, что плачут на свадьбе. Но вы только посмотрите на эту богиню", — пояснил блогер.

Артистка также прокомментировала ролик, обратив внимание на искренние эмоции Белогая. Звезда призналась, что это было "трогательно и волшебно".

Напомним, что Рита Дакота и Федор Белогай официально расписали в мае этого года. Супружеская пара не стала устраивать торжественных мероприятий. Однако позже они сообщили, что планируют провести две свадьбы. Одну в Грузии, где они в окружении самых близких обвенчались в православном храме, а вторую — на Бали в большой компании.

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