Рэпер Александр Тарасов, выступающий под псевдонимом T-Killah, опубликовал в своем микроблоге видео с женой и сыном, в котором впервые показал лицо ребенка.
Ролик носит юмористический характер — Александр передает ребенка супруге, облегченно выдыхает и убегает.
Тарасов стал отцом 3 марта 2023 года. Его жена Мария Белова родила сына Ивана в Аргентине.
Выбор страны для появления на свет наследника был обусловлен погодными условиями и спором перед финалом чемпионата мира по футболу. Супруги не хотели рожать в холодном климате, а затем договорились полететь в ту страну, которая выиграет мировые соревнования.
Недавно Александр Тарасов отдыхал вместе со своим товарищем Дмитрием Тарасовым на Кипре, когда супруга последнего проводила время в Сальске.
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