Рэпер T-Killah впервые показал лицо полугодовалого сына

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Александр Тарасов, выступающий под псевдонимом T-Killah, опубликовал в своем микроблоге видео с женой и сыном, в котором впервые показал лицо ребенка.

Фото: личный аккаунт Александра Тарасова в Инстаграм

Ролик носит юмористический характер — Александр передает ребенка супруге, облегченно выдыхает и убегает.

Тарасов стал отцом 3 марта 2023 года. Его жена Мария Белова родила сына Ивана в Аргентине.

Выбор страны для появления на свет наследника был обусловлен погодными условиями и спором перед финалом чемпионата мира по футболу. Супруги не хотели рожать в холодном климате, а затем договорились полететь в ту страну, которая выиграет мировые соревнования.

Недавно Александр Тарасов отдыхал вместе со своим товарищем Дмитрием Тарасовым на Кипре, когда супруга последнего проводила время в Сальске.

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