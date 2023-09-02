Историк моды Васильев рассказал о феноменальном преображении Пугачевой

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачева большую часть лета провела в Латвии, где отдыхала и встречалась с друзьями. Там, публика смогла насладиться изменениями во внешности 74-летней артистки. Алла Борисовна продемонстрировала новый овал лица и похвасталась подтянутой кожей — морщин почти нет и гладкий лоб.

Фото: Инстаграм-аккаунт Александра Васильева

Историк моды Александр Васильев оказался одним из немногих российских знаменитой, кто виделся с Примадонной вживую. Он пришел в восторг от новой внешности советской певицы.

"Алла шикарно выглядит. Она стала, как фарфоровая статуэтка! Гладкая кожа, очень красивый макияж… Алла выглядит привлекательней, чем та, что выступала на сцене. Мне она очень понравилась", — признался телеведущий журналистам "МК".

По его словам, секрет такого преображения кроется в банальной заботе о себе и своей внешности.

"Ее секрет в том, что она хорошо следит за своей кожей. Уход за кожей — это залог женской красоты. Многие женщины об этом забывают, а зря", — подчеркнул Васильев.

Ранее стало известно, что стилист Александр Васильев вернулся в Россию для заработков.

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