Актриса Мария Кожевникова поделилась архивными кадрами с венчания в Ницце

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Мария Кожевникова вместе с супругом Евгением Васильевым сегодня отмечают десятую годовщину свадьбы. В честь этого события артистка поделилась архивными кадрами с венчания.

Фото: личный аккаунт Марии Кожевниковой в Инстаграм

Священное таинство пары проходило в Свято-Николаевском соборе в Ницце в 2013 году. На опубликованных кадрах актриса вместе в сшитом на заказ свадебном платье вместе с супругом позируют на фоне храма.

"Можете нас поздравить! 10 лет…как перед Богом взялись за руки и не отпускаем друг друга. Это был один из самых лучших дней в моей жизни", — поделилась Кожевникова.

Стоит отметить, что Мария и Евгений так и не оформили свои отношения в ЗАГСе. По мнению актрисы, официальная регистрация не дает никаких гарантий, а вот клятва перед богом придает уверенности в партнере. Супруги воспитывают троих сыновей: х старшему сыну Ивану девять лет, среднему Максиму восемь лет, а младшему Василию шесть лет.

Ранее Мария Кожевникова рассказала, что ждет четвертого ребенка.

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