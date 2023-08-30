Актриса Мария Кожевникова рассказала в четвертой беременности в годовщину свадьбы

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Мария Кожевникова, которую многие знают по сериалу "Универ", поделилась в соцсетях радостным событием. Звезда ждет четвертного ребенка.

Фото: личная страница Марии Кожевниковой в Инстаграм

38-летняя актриса вместе с бизнесменом Евгением Васильевым уже воспитывают троих сыновей: старшему, Ивану, сейчас девять лет, Максиму — восемь, а Василию — шесть. Сегодня, в десятую годовщину свадьба Кожевникова объявила, что они с супругом ждут четвертого ребенка.

"Делюсь с вами самым заветным. Даже многие друзья и знакомые не знают", — написала звезда под снимком.

На опубликованном снимке Мария позирует с сильно округлившимся животом. Срок беременности, а также пол ребенка она решила не раскрывать.

Напомним, что актриса Мария Кожевникова и бизнесмен Евгений Васильев ровно десять лет назад обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце. Влюбленные не стали официально регистрировать свой брак в ЗАГСе.

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