Певица Юлиана Караулова выступила на концерте в Воркуте с переломом мизинца

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Юлиана Караулова поделилась с поклонниками в социальных сетях впечатляющей историей. Звезда призналась, что недавно сломала палец на ноге, одна отменять выступления из-за этого не стала.

Фото: prt scr youtube.com/Ляйсан Утяшева

Финалистка "Фабрики звезд" рассказала, что сломала мизинец на ноге о ножку кровати, когда укладывала ребенка спать. По словам Юлианы, она 10 минут "корчилась от боли" после получения травмы. При этом на следующий день у Карауловой состоялось несколько выступлений.

"И все-таки перелом. Повезло, что без смещения. Как я отплясала два концерта — загадка", — поделилась звезда.

Певица опубликовала снимок сломанного пальца и добавила, что теперь ей нельзя 5 недель носить каблуки. Она также отметила, что гипс на мизинцы не накладывают, поэтому вынуждена ходить со специальной повязкой.

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