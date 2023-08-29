Певица Анастасия Крайнова не общается с коллегами по шоу-бизнесу из-за конкуренции

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "Тутси" Анастасия Крайнова рассказала, почему ни с кем не дружит из своих коллег. В беседе с "Пятым каналом" она объяснила, что все "хотят денег и славы".

Фото: prt scr youtube.com/ГОВОРИМ С ЛЮБОВЬЮ

"И когда с тобой находится такая же конкурентоспособная девчонка, естественно ты будешь стараться перетянуть на себя одеяло", — высказалась Крайнова.

Она считает, что выстроить дружеские отношения двум женщинам возможно, если они развиваются в разных сферах. В ином случае они всегда будут конкурировать, что, конечно, не нормально.

"Хотя я считаю, что это абсолютная глупость — конкурировать с кем-то. Ты один единственный и индивидуальный человек, и я думаю, этого достаточно", — резюмировала звезда.

Ранее еще одна участница "Фабрики звезд" Рита Дакота пожаловалась на то, что ее венчание в Грузии сорвали "пьяные люди".

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